(rtn) Barsch, Zander, Karpfen und Hecht. Am Hansdorfer Mühlenteich in Großhansdorf fand am Sonnabend das jährliche Abfischen des Teiches statt. Getränke, leckeres vom Grill,Erbsensuppe und Glühwein wurden von der Jugendfeuerwehr der FF Großhansdorf serviert.



Zahlreiche Besucher sahen beim Abfischen zu. Der frische Fang wurde danach direkt am Teichufer verkauft. Wie auch in den Jahren zuvor war ein Teil des Verkaufserlöses als Spende für eine wohltätige Organisation bestimmt. Nach dem Abfischen wurden die trockengelegten Teichflächen und das Ufer von den Pächtern Hans-Joachim und Klaus-Dieter Poppe und deren Helfern gereinigt. Anschließend wurde der Teich wieder aufgestaut, sodass er bis zum Winter seinen normalen Wasserstand erreicht.