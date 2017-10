(rtn) Bei einem Unfall wurde am Sonnabend auf der B 404 in Höhe der AS Rönne ein Autofahrer verletzt.



Ein vorbeikommender Notarzt leistete an der Unfallstelle bis zum Einreffen der alarmierten Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.