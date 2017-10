(rtn) Bis zum Sonntagnachmittag hat die Rettungsleitstelle (IRLS Süd) in Bad Oldesloe fast 500 wetterbedingte Einsätze in den Kreisen Stormarn, Herzogtum-Lauenburg und Ostholstein disponiert. Zahlreiche Feuerwehren waren deshalb fast im Dauereinsatz.





Einsatz FF Glinde: mehrere Bäume auf Mehrfamilienhaus in der Straße Hinter den Tannen



Einsatz FF Stemwarde: Auf der K80 zwischen A24 und Stemwarde lag ein Baum auf der Straße



Einsatz FF Oststeinbek: Stormarnstraße Richtung Havighorst war ein großer Baum in Schräglage



FF Großensee: Großer Baum lag quer über der Trittauer Straße



FF Trittau: Am Ortsausgang lag auf der Lütjenseer Straße ein Baum auf der Fahrbahn