Sturmbilanz der FF Bargteheide

(rtn) Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bargteheide sind auch bei dem dritten Herbststurm in 2017 stark gefordert worden.



Nachdem der Funkmeldeempfänger um 06:33 Uhr durch die Rettungsleitstelle in Bad Oldesloe ausgelöst wurde, folgten mehrere Einsätze. Dabei handelte es sich um unwettertypische Schadenslagen wie Baum auf Strasse, lose / abgebrochene Äste in Baumkronen, aber auch Dachziegel, die von Dächern auf Gehwege und Strassen fielen.

In der Bargteheider Westpreußenstrasse drohte ein Ast auf die Oberleitung der Bahnlinie zu fallen. Diese Schadenstelle wird von einer Fachfirma abgearbeitet werden.

Die Bargteheider Drehleiter wurde, neben den Einsatzstellen im Bargteheider Stadtgebiet, auch mehrmals in die umliegenden Gemeinden alarmiert. Auch dort mussten Äste aus Baumkronen gesägt werden, an einer Einsatzstelle in Tangstedt drohte ein Baum, auf ein Carport zu fallen.



Stand 13:45 Uhr wurde die Bargteheider Feuerwehr zu 14 Einsatzstellen alarmiert,

bei denen keine verletzten Personen zu beklagen waren. Damit wurde die Bargteheider Freiwillige Feuerwehr im Jahr 2017 schon zu 191 Einsatzstellen alarmiert. Davon fielen 59

alleine im Oktober 2017 an. Quelle: FF Bargteheide