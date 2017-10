(rtn) Zwei an der Zufahrt zum Wohnviertel Wildenhofeck in Reinbek auf einem Parkplatz abgestellte Autos, wurden am Sonntag durch einen vom Sturm gefällten Baum getroffen.



Feuerwehrleute der alarmierten FF Reinbek zerlegten sie den umgestürzten Baum mit dem Motorsäge und fuhren die beiden Autos aus dem Gefahrenbereich heraus. An der Einsatzstelle wurden Böen in Stärken 10 gemessen.