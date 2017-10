Einsatzbilanz FF Großhansdorf

(rtn) Rund fünfzehn Stunden nach der ersten Alarmierung war die FF Großhansdorf am Sonntagabend noch immer im Einsatz. Als die Kameraden gegen drei Uhr anfingen war es dunkel, als sie zum elften Einsatz ausrückten schon wieder.



Die wetterbedingten Einsätze nach dem Sturmtief "Herwart“ hat nicht nur den Großhansdorfer Kameraden einiges abverlangt. Mehrfach unterstützt wurden sie durch die Kameraden der FF Ahrensburg mit der Drehleiter



Im einzelnen sind die "Einundsiebziger" zu folgenden Einsätzen ausgerückt:



Baum blockierte Sieker Landstrasse vor der Parkklinik Manhagen

Baum blockierte U-Bahn-Strecke Höhe Vierbergen

Baum drohte am Wöhrendamm auf ein Haus zu fallen

Mehrere Bäume im Gleisbett auf der Strecke Schmalenbeck Richtung Kiekut

Bäume in gefährlicher Schräglage an der Parkklinik Manhagen

Morscher Baumstamm kippte auf die Hansdorfer Landstraße

Mehrere dicke Äste drohten auf den Wöhrendamm zu fallen

Dicke Äste einer Eiche drohten auf ein Haus am Pinnberg zu fallen

Windbruch am Ihlendieksweg

Windbruch Hoisdorfer Landstrasse