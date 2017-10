(rtn) Das Pop-Oratorium "Luther" der Stiftung feierte am Sonntag das Finale. Das Musical hatte mit dem Auftritt in der Berliner Mercedes-Benz Arena den Höhepunkt seiner Deutschland-Tournee.



Das ZDF sendet die Aufführung am Reformationstag, 31.10.2017 um 22:00 Uhr in voller Länge. Es war das größte Chorprojekt zur Reformation in Deutschland: Tausende Sänger waren seit Beginn des Jahres mit dem Pop-Oratorium "Luther" der Creativen Kirche bundesweit aufgetreten.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Frank Winkels, Eckart von Hirschhausen, Heinrich Bedford-Strohm (Vorsitzender des Rates der EKD), Margot Kaessmann, Dieter Falk & Ehefrau Angelika, Andreas Kammerzelt, Giulio Riccitelli