(rtn) Besorgte Spaziergänger hatten am Dienstag im Gellhornpark in Glinde entdeckt, die in fünf Meter Höhe auf dem Ast einer Birke saß und scheinbar nicht mehr herunterkam.



Feuerwehrleute der FF Glinde rückten zur Tierrettung aus. Kaum war die Steckleiter aufgebaut, sprang die Katze vom Ast an den Stamm zurück, kletterte auf den Boden und verschwand blitzschnell im Gebüsch.