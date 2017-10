(rtn) Ein Brand in dem denkmalgeschützten Kraftwerk Bille in Hamburg-Hammerbrook hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer war am Dienstagmittag aus zunächst unbekannter Ursache in einer Turbine ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Bei der Turbine handele es um einen geschlossenen Raum, in dem Fernwärme in Strom umgewandelt werde. Die Flammen seien in der Turbine eingeschlossen. Das denkmalgeschützte Gebäude sei deshalb nicht beschädigt worden. Das Löschen der Flammen sei schwierig, zunächst müsse sichergestellt werden, dass kein Strom mehr in der Turbine fließt, wie es weiter hieß. Etwa 50 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Quelle: shz.de

Im Einsatz waren die Feuerwehren Billstedt, Berliner Tor, Moorfleet, Rotenburgsort-Veddel, BDI UDI, WLF 12 und 32 ,ASGW, AB Pulver und Schaum und die Polizei