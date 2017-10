(rtn) Ein brennender Müllcontainer an einem Mehrfamilienhaus in der Stormarnstraße in Ahrensburg hat am Dienstagabend einen Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg ausgelöst.



Anwohner hatten den Brand entdeckt und den Notruf gewählt. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrleute brannte ein Mülleimer lichterloh. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute mit Wasser und Schaum die Flammen ab. Danach wurde der Müllbehälter auf weitere Brandnester kontrolliert. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.