(rtn) Gerade erschien sein neues Kochbuch. Henssler sprach bei Lanz im ZDF über seine aktuellen Projekte und seine Fußballleidenschaft. Er ist überzeugter HSV-Fan und sagt: "Da ist man Leid gewohnt."





Weitere Gäst bei Lanz im ZDF waren:

Robin Alexander, Journalist

Die Sondierungsgespräche in Berlin beobachtet er genau. In der Sendung gibt Alexander seine Einschätzung zum aktuellen Stand und bewertet die Konflikte zwischen den Verhandlungspartnern.



Ewald Lienen, Ex-Fußballtrainer

Den Trainerposten beim FC St. Pauli gab er auf. Seit Mai ist Lienen als Technischer Direktor tätig. Der Ex-Trainer äußert sich zum RB Leipzig und spricht über sein politisches Interesse.



Bernhard Heitz, ehemaliger Pilot

Vor 20 Jahren überlebte er als Co-Pilot einen Flugzeugabsturz. 85 Prozent seiner Haut wurden dabei verbrannt und mehr als 50 Mal wurde er operiert. Heitz erinnert sich an das Unglück. Quelle: ZDF