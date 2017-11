(rtn/ots) Gestern Abend sind zwei Frauen (31, 52) bei einem Verkehrsunfall am Sansdkamp/Posteltsweg in Hamburg-Horn verletzt worden. An dem Unfall war insgesamt sieben Fahrzeuge beteiligt.





Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 22-Jährige mit ihrem BMW (320D) den Posteltsweg in Richtung Sandkamp. An der Einmündung Posteltsweg/Sandkamp wollte die Fahrerin nach links in denSandkamp abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt herrschte auf dem Sandkamp dichter Feierabendverkehr, so dass die 22-Jährige zwischen zwei wartenden Fahrzeuge hindurch fuhr und nach links abbog. Hierbei übersah die BMW-Fahrerin den von rechts kommenden Mercedes Sprinter

und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW nach links abgelenkt und stieß dort gegen einen Pkw Audi A6. Der Audi wurde durch den Aufprall nach hinten gedrückt und stieß dort gegen einen Motorroller Piaggo, der wiederum gegen einen Kleinbus gedrückt wurde.



Der Mercedes Sprinter brach durch den Aufprall mit dem Heck aus und kollidierte hier rechtsseitig mit zwei geparkten Pkw (VW Golf/ Nissan Micra).

Die schwangere Fahrerin (31) des Audi A6 wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und wurde mit Schmerzen im Unterleib in ein Krankenhaus eingeliefert.



Die 52-jährige Rollerfahrerin erlitt eine leichte Verletzung am Knie, lehnte jedoch einen Transport in ein Krankenhaus ab.



Die Beamten stellten bei der Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers (67) des Mercedes Sprinter fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Er wurde zwecks Blutprobenentnahme dem Polizeikommissariat 42 zugeführt.



Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Sandkamp in beide Richtungen zwischen Horner Rampe und Washingtonallee von 18:31 Uhr - 21:54 Uhr voll gesperrt.