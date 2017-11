(rtn) Nach anhaltenden Regenfällen lief in der Nacht die Bahnunterführung an der Eichenallee in Wohltorf mit Wasser voll. Die Gullys waren mit Laub verstopft, das Wasser lief nicht mehr ab.



Feuerwehrleute der alarmierten FF Wentorf rückten an, und nahmen die verdreckten Auffangkörbe der Kanalisation heraus und reinigten diese. Danach lief das Wasser wieder ab. Im Einsatz waren FF Wohltorf und die Polizei