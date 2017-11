(rtn) Von 2001 bis 2010 war Ole von Beust Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Er spricht über sein Leben nach der Politik und seine Tätigkeit als Lobbyist.



Martin Rütter, Entertainer

In seinem neuen Bühnenprogramm „Freispruch“ beschäftigt sich der Hundetrainer mit Verhaltensauffälligkeiten bei Hunden. Er sagt: „In 99,9 % aller Fälle liegt die Schuld beim Menschen“.



Nadia Murad, Menschenrechtsaktivistin

2014 wurde die Jesidin im Irak von der Terrormiliz IS verschleppt, versklavt und misshandelt. Seit ihrer Flucht, setzt sie sich für die internationale Strafverfolgung von IS-Verbrechen ein.



Jan Ilhan Kizilhan, Psychologe

als Traumtherapeut arbeitet er vorwiegend mit Opfern des sogenannten Islamischen Staats. Er betreute Nadia Murad seit ihrer Ankunft in Deutschland im Jahr 2015. Quelle: ZDF