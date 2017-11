(rtn) Zusammen mit seinen Gästen feierte Til Schweiger am Donnerstagabend das einjährige Jubliäum seines Restaurants an der Lilienstraße in der Hamburger Neustadt.





Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Til Schweiger, Nova Meierhenrich, Bruno Labbadia, DJ Kai Schwarz, Regina Halmich, Constantin von Jascheroff, Timur Bartels, Ina Menzer, Sebastian Stroebel, Sven Martinek, Hilly Martinek