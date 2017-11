(rtn) Morgen feiert die Elbphilharmonie ihren ersten Geburtstag mit einem Fest ab 10 Uhr auf der Plaza. Wer am 4. November Geburtstag hat, darf nach Vorlage seines Ausweises mit Begleitung durch einen extra reservierten Geburtstagseingang der Elbphilharmonie gehen und sich auf der Plaza ein kleines Geschenk abholen.

Geburtstagskinder, die bis 11:30 Uhr kommen, haben zudem die Chance, bei einer Verlosungsaktion Konzertkarten, eine Übernachtung im Westin-Hotel, ein Abendessen im Störtebeker-Restaurant, Führungen durch die Elbphilharmonie und andere Preise zu gewinnen. Die Gewinner werden um 11:30 Uhr im Rahmen eines kleinen Geburtstagsfestaktes mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz, Hamburgs Senator für Kultur und Medien, Dr. Carsten Brosda und dem Intendanten der Elbphilharmonie Christoph Lieben-Seutter gezogen.



Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien: „Die Hamburger lieben ihre Elbphilharmonie. Über vier Millionen Gäste auf der Plaza sind ein Beleg für die Begeisterung, die die Elbphilharmonie in den letzten zwölf Monaten ausgelöst hat. Auch der Run auf die Tickets ist so groß, wie wir es in Deutschland eigentlich nur von besonderen Fußballspielen oder Rockkonzerten kennen.



Mit der Elbphilharmonie hat Hamburg ein hervorragendes Konzerthaus und ein neues architektonisches Wahrzeichen gewonnen. Geradezu überwältigend ist, welche Wirkung dies auf die Stadt und ihre Wahrnehmung in der Welt hat. Rund 60.000 Presseberichterstattungen, viele davon in internationalen Medien, machen Hamburg in der ganzen Welt als Kulturstadt bekannt.



Es macht etwas mit einer Gesellschaft, wenn sie sich über Kultur definiert und hierfür auch Ankerpunkte bekommt, wie etwa die Elbphilharmonie. Die Elbphilharmonie als Haus künstlerischen Schaffens ist somit auch eine gute Botschafterin für eine freiheitliche und offene Gesellschaft.“