(rtn) In einer Wäscherei im Hinterhof eines Hauses in der Brookstraße im Hamburger Stadteil Bergedorf brach am frühen Samstagmorgen ein Feuer aus. Menschen wurden nicht verletzt.



Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute drang bereits viel Rauch aus den Türen und Fenstern heraus. Mehrere Trupps rückten unter Atemschutz im inneren des Gebäudes gegen die Flammen vor. Um an die Brandnester in den Decken heranzukommen setzten die Feuerwehrleute dabei auch Einreißhaken ein. Danach wurde der Brandschutt vor das Haus gebracht und dort abgelöscht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.





Im Einsatz waren die Feuerwehren Bergedorf, Nettelnburg, Bereichsführer Bergedorf, ASGW 25 und die Polizei