(rtn) Im Rahmen der Ladies Days kam am Sonnabend Harald Glööckler zu Möbel Schulenburg in Halstenbek und stellte seine neue Boxspringbetten-Kollektion "Pompöös" von Femira vor.



Dazu gab Harald Glööckler eine Autogrammstunde und er präsentierte sein neues Motivations-Buch "Fuck you, Brain!"