(rtn) Rauchwarnmelder hatten ausgelöst und es roch verbrannt an der Kita am Friedrich-Frank-Bogen in Hamburg-Bergedorf-West.







Feuerwehrleute öffneten die Türen der Kita und überprüften alle Räume und das Dach. Bei einer weiteren Suche fanden die Feuerwehrleute einen abgebrannten Böller im Briefkasten am Gebäude. Danach wurde die Kita mit einem Druckbelüfter entraucht.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Bergedorf, Nettelnburg, Wandsbek und die Polizei