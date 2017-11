(rtn) Nikki Hill und ihre Band, die sie selbst als ‘The Pirate Crew’ bezeichnet, klettern Schritt für Schritt an die Spitze der Roots-Musik Szene und hinterlassen Scharen von begeisterten Fans auf ihrem Weg dorthin. Jetzt war Nikki Hill im Albatros in Bordesholm zu Gast.





Mit ihrer ungefilterten Energie nehmen sie alle Varianten amerikanischer Roots-Musik auf und liefern einen Sound, der wieder an den Rock´n´Roll glauben lässt! Nikkis raue erdige Stimme, ihre Stax-Soul Dynamik, die treibende Rhythmus-Gitarre von Ehemann Matt Hill und eine tighte Rhythm-Sektion verschmelzen zur einer Einheit und kreieren einen Sound, der authentischer nicht sein könnte.



Nikki, die aus Durham, North Carolina stammt, hat sich ihren `Deep South Soul` auf ehrliche Art und Weise erhalten. Ihre ersten musikalischen Wurzeln schlug

sie als Kind, als sie in den Gospel-Chören der Kirche sang. Nachdem Nikki mit ihrem Ehemann und Gitarristen Matt Hill zusammen gekommen war, formten sie ein unaufhaltbares Team und haben sich seither als wahre Missionare des Roots

Rock and Roll etabliert! Quelle: Albatros