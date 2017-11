(rtn) Die "SOKO Hamburg" wird angeführt von Hauptkommissar Jan Köhler (Mirko Lang). Er ist ein Chef wider Willen, der sein Kommissariat von der Straße aus leitet, statt in der Behörden-Hierarchie zu verstauben.Wir haben das Team der SOKO am Set besucht.

Zusammen mit seiner ehrgeizigen Kollegin Hauptkommissarin Lena Testorp (Anna von Haebler) bildet er ein gegensätzliches, aber perfekt aufeinander abgestimmtes Führungs-Duo. Ergänzt wird das Team durch Oskar Schütz (Marek Erhardt), den erfahrensten Polizisten im Kommissariat: ein "Instinktbulle" und Einzelgänger. Cem Aladag (Arnel Taci) ist die wandelnde Wikipedia-Enzyklopädie des Teams. Sein wichtigstes Werkzeug ist sein Smartphone, das er schneller ziehen kann als andere ihre Waffe. Er und Maria Gundlach (Kathrin Angerer) sind das Herz der Wache und halten den Laden im Hintergrund zusammen.



Das Kommissariat der SOKO liegt in einem alten Backsteinbau am Stadtrand in Finkenwerder – direkt an der Elbe, der Lebensader der drei nördlichen Bundesländer.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Marek Erhardt, Kathrin Angerer, Mirko Lang, Anna von Haebler, Arnel Taci