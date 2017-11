(rtn) Bei einem Unfall wurde am Dienstagnachmittag ein Autofahrer in Aumühle verletzt. Der Mann war mit seinem Kombi an der Grossen Straße im Vorgarten eines Hauses gelandet.



Entgegen erster Meldungen war der Mann nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Warum der Mann in der Kurve geradeaus fuhr, einen Gartenzaun überfuhr und im Vorgarten landete, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.