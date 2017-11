(rtn) Auf der B75 zwischen Bargfeld-Stegen und Elmenhorst (Kreis Stormarn) ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mann aus Norderstedt tödlich verunglückt. Ein Feuerwehrmann entdeckte gegen 8 Uhr auf dem Weg zur Arbeit ein verunfalltes Auto im Straßengraben. Der Fahrer des Golf 3 Cabrios war zu dem Zeitpunkt bereits tot.



Als weitere Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, entdeckten sie 150 Meter vom Auto entfernt ein totes Wildschwein. Wie Jäger Gerd Schierbeck sagte, hatte das Tier aber nichts mit dem aktuellen Unfall zu tun. Es war allerdings in einen weiteren Unfall am Samstag verwickelt. Die Strecke auf der B 75 sei wegen starken Wildwechsels bekannt und gekennzeichnet. "Trotzdem fahren die Autofahrer hier aber häufig viel zu schnell."

Ein Sachverständiger war im Auftrag von Polizei und Staatsanwaltschaft am Unfallort und sicherte Spuren, um den Unfallhergang zu ermitteln. Während der Unfallaufnahme war die B 75 in beide Fahrtrichtungen zeitweise voll gesperrt.

Im Einsatz waren: FF Bargfeld-Stegen, FF Nienwohld, FF Elmenhorst, Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei