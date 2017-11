(rtn) Ralf Komorr, Bianca Karsten, Marcus Ganser, Mackie Heilmann und Nina Juraga sind in der Komödie Winterhuder Fährhaus in dem Stück Das (perfekte) Desaster Dinner zu sehen. Premiere: 10. November 2017. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.





Stefan freut sich auf ein Wochenende mit seiner Geliebten Susanna. Alles ist vorbereitet, selbst das Catering nebst Köchin Susi ist bestellt, damit es der neuen Flamme an nichts mangelt. Unterdessen macht sich Stefans Frau Jacqueline für den Besuch bei ihrer Mutter bereit. Um der Reise zu entgehen, schiebt Stefan seinen besten Freund Robert als Ausrede vor: Er möchte mit ihm ein entspanntes Männerwochenende verbringen. Als Stefans Frau ihre Reise daraufhin kurzfristig absagt, wird es schwierig. Doch Stefan sprüht vor Einfallsreichtum, um die Situation doch noch zu retten: So soll sich Robert als Liebhaber von Susanna ausgeben. Der weigert sich allerdings vehement, denn er ist der heimliche Liebhaber von Jacqueline. Als Susanna versehentlich für die Köchin gehalten wird, nimmt die Geschichte Fahrt auf und das Desaster Dinner seinen Lauf…



Lügen über Lügen – zwei Stunden in Alarmbereitschaft und akutem Erklärungsnotstand: Wer ist nun wer, und wer kennt sich überhaupt noch aus? Gewinnt am Ende doch die wahre Liebe?



Das (perfekte) Desaster Dinner von Marc Camoletti in einer Bearbeitung von Michael Niavarani - Regie: Marcus Ganser