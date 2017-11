Sträters Männerhaushalt im WDR

(rtn) In seiner vorerst letzten Show in diesem Jahr begrüßt Torsten Sträter einen der beliebtesten Showmaster im deutschen Fernsehen, Kai Pflaume, und den Comedian Paul Panzer. Beiden stellt Sträter Fragen auf seine ganz eigene Art, die alles sind, bloß nicht einstudiert.



Sträter wird nicht müde, den Menschen jenseits von Dortmund das Ruhrgebiet schmackhaft zu machen. Systematisch durchkämmt er das Land, um die kleinen und großen Schätze zu entdecken. Er präsentiert Nachrichten aus der Region und stellt Bewohner vor, die es nur auf dem Planeten Pott gibt.



Torsten Sträter bringt es auf den Punkt: "Willkommen in meiner Welt. Volle 45 Minuten. Da müssen Sie durch. Ich freu mich auf Sie!" 09.12.2017, 21.45 - 22.30 Uhr | WDR Fernsehen Quelle: WDR