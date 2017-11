(rtn) Lisa Ahorn, Tash Manzungu, Rebecca Sleegers, Philip Spreen, Stephan A. Tölle, Mischa Warken sind in in dem Weihnachtsmärchen König Drosselbart zu sehen. Premiere ist am 10. Novembefr. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.





Über das Stück

»Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht!« So tobt Patricia, Prinzessin zu Hohenfelde, schon die ganze Zeit. Ihre Mutter und ihr Vater, Hortensia und Huldreich zu Hohenfelde, verstehen ihre Tochter nicht mehr. Sie haben die reichsten und klügsten Prinzen aller Länder eingeladen, um einen Mann für Patricia zu finden, aber sie findet alle zu fett oder zu dürr, zu klein oder zu groß, auf jeden Fall zu dumm und zu hässlich, keiner ist ihr gut genug.



Der König und die Königin sind über ihre Tochter ziemlich verärgert und beschließen, dass der erstbeste arme Musikant, der an den Hof kommt, ihr Mann wird. Und tatsächlich kommt am nächsten Morgen ein armer Musikant vorbei, dem sie versprochen wird…



›König Drosselbart‹ nach den Brüdern Grimm ist ein spannendes Weihnachtsmärchen mit wunderschönen Liedern. Außerdem gibt es prächtige Kostüme und ein Bühnenbild, das in eine zauberhafte Märchenwelt entführt. Für große und kleine Menschen ab vier Jahren.



König Drosselbart nach den Brüdern Grimm Quelle: EDT

Textfassung und Regie Hartmut Uhlemann

Bühne Eva Humburg

Kostüme Sabine Birker

Musik Gerd Bellmann

Dramaturgie Sonja Valentin