Lübeck (rtn/ots) Ende Oktober 2017 wurde die 39-jährige Frau Ivonne Runge bei der Polizei vermisst gemeldet. Eingeleitete Suchmaßnahmen im Bereich Bad Oldesloe verliefen bisher erfolglos. Im Zuge der laufenden Ermittlungen hat sich nun der Verdacht eines Tötungsdeliktes verdichtet. Vor diesem Hintergrund sucht die Lübecker Kriminalpolizei Zeugen.



Seit dem 26. Oktober 2017 gilt die 39-jährige Ivonne Runge als vermisst. Ihr neuer Lebensgefährte hatte sich an diesem Tag an die Polizei gewandt, weil er sie nicht mehr erreichte und in Sorge war. Die bisherigen Suchmaßnahmen nach der Vermissten verliefen erfolglos und dauern weiter an. Eine weiträumige Absuche mehrerer in Betracht kommender Areale im Bereich Bad Oldesloe hat trotz des Einsatzes von Leichenspürhunden bislang nicht zum Auffinden der 39-Jährigen geführt.



Die Lübecker Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes zum Nachteil der vermisst gemeldeten 39-jährigen Frau eingeleitet. Weitere Auskünfte werden zum Schutze der laufenden Ermittlungen nicht erteilt.



Die Lübecker Kriminalpolizei sucht in diesem Fall dringend Zeugen, die Ivonne Runge in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober im Bereich Bad Oldesloe oder den nahe gelegenen Ortschaften Schlamersdorf und Rümpel gesehen haben. Es wird zudem nach Zeugen gesucht, die im oben genannten Zeitraum ein blaues Opel Astra Cabriolet und einen weißen Kia Sorento im Bereich Bad Oldesloe und Umgebung beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 1 der Lübecker Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0451/ 131-0 entgegen.