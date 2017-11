(rtn) Das Lifestylemagazin "GQ" zeichnet mit einer großen Gala in einer der Komischen Oper Berlin die die "Männer des Jahres" mit den "GQ Awards 2017" aus.





Gastgeber der „GQ Men of the Year Awards“ waren Condé Nast-Herausgeber Moritz von Laffert, GQ-Chefredakteur Tom Junkersdorf und Publisher André Pollmann. Mit viel Charme und Witz moderierte auch in diesem Jahr Barbara Schöneberger die Gala.



Preisträger: Arnold Scharzenegger, Philipp Lahm, Thom Browne, Gregory Porter, David Gandy, Mark Forster, Matthias Schweighöfer, Johannes Huebl, Fuck ju Göthe-Trilogie und Willkommen bei den Hartmanns



Auch musikalisch wurde bei der Award-Show hochkarätige Unterhaltung geboten: Deutschlands Pop-Überflieger Mark Forster eröffnete die Show mit seinem Hit „Chöre“ und performte später seinen aktuellen Titel „Kogong“. Für seine musikalischen Erfolge erhielt er die Auszeichnung in der Kategorie „Music National“. Eine komplett andere Klangfarbe zeigte Gregory Porter. Der Preisträger in der Kategorie „Music International“ präsentierte live ein Medley seiner Jazz-Songs.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Philipp Lahm, David Gandy, David Gandy, Thom Browne, Matthias Schweighoefer, Arnold Schwarzenegger, Jan-Henrik M. Scheper-Stuke, Magic Fox, Nova Meierhenrich, Chiara Schorras, Jo Weil, Janin Reinhard-Ullmann, Rainer Schaller, Cathy Hummels, Kerstin Linnartz, Emilio Sakraya, Johannes Huebl, Thore Schoelermann und Jana Kilka, Till Broenner, Toni Mahfud, Lucas Reiber, Maria Ehrich und Sonja Gerhardt, Jorge Gonzalez, Susanne Wuest, Jannik Schuemann, Christiane Arp, Franziska Knuppe, Minh-Khai Phan-Thi, Max von Thun, Alice Dwyer, Tom Wlaschiha, Quirin Berg, Dennenesch Zoude, Shermine Shahrivar, Marie Nasemann, Barbara Meier, Bettina Cramer, Clemens Schick, Simon Verhoeven, Palina Rojinski, Nazan Eckes, Sami Slimani, Mark Forster, Lee Ryan, Eva Padberg und Mousse T, Motsi Mabuse, Mario Galla, Rebecca Mir und Ehemann Massimo Sinato, Fernanda Brandao, Jessica Schwarz, Jella Haase, Arnold Schwarzenegger und Freundin Heather Milligan, Til Schweiger, Ralf Moeller und Justine, Elyas M Barek, Stefanie Giesinger, Tom Junkersdorf, Gregory Porter, Gizem Emre