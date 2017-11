(rtn) Lidl und die deutsche Diabetes-Hilfe informieren mit einer bundesweiter Plakataktion zum Weltdiabetestag. In einer Hamburger Lidl-Filiale wurde am Montag der Startschuss für die bundesweite Aufkläraktion gegeben.



Lidl-Geschäftsführer von Hamburg Joachim Florack, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Diabetes-Hilfe Dr. Jens Kröger und das Ehepaar Thomas Helmer und Yasmina Filali präsentierten eins der Plakate, die bundesweit die Kunden in den Filialen auf die Aktion aufmerksam machen sollen.

Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Lidl-Geschäftsführer Joachim Florack, Vorstandsvorsitzender Deutsche Diabetes-Hilfe Dr. Jens Kröger und das Ehepaar Thomas Helmer und Yasmina Filali