Schrecksekunden bei der Autofahrt

(rtn) Plötzlich roch es verbrannt und Rauch zog durch den Innenraum. Vermutlich nach einem technischen Defekt geriet am Montagabend auf der Glinder Straße in Oststeinbek ein Smart in Brand. Der Smart war kurz zuvor in Buxtehude gekauft worden und befand sich mit rotem Kennzeichen auf Überführungsfahrt.



Dessen Fahrer fuhr an den Straßenrand, der Beifahrer setzte den Notruf ab. Dann brachten sich beide Insassen des Autos in Sicherheit. Als kurze Zeit später die ersten Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen brannte der Smart m Motorbereich bereits lichterloh. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Die genaue Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.





Im Einsatz waren die Feuerwehren Oststeinbek, Öjendorf und Polizei aus Hamburg und Schleswig.Holstein