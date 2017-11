(rtn) Nach einem Feueralarm im Toom-Baumarkt am Beimoorweg in Ahrensburg sind am Dienstagnachmittag die drei Ahrensburger Ortswehren und der Rettungsdienst ausgerückt.







Feuerwehrleute überprüften den Alarm und hatten den Auslöser schnell gefunden. Die Rauchmelder hatten im Personalraum des Baumarktes ausgelöst.



Im Einsatz waren: FF Ahrensburg, FF Ahrensfelde, FF Wulfsdorf und der Rettungsdienst