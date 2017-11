(rtn) "Sievers und die Frau im Zug" (Arbeitstitel) ist der neunte Fall der ZDF-Krimireihe "Nord Nord Mord", in dem Peter Heinrich Brix als Nachfolger von Robert Atzorn eingeführt wird.

Hauptkommissar Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) wird die Sylter Dienststelle der

Kriminalpolizei übernehmen, als Nachfolger von Theo Clüver.



Etwas frostig ist das erste Zusammentreffen mit seinen neuen Mitarbeitern Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk), die sich selber Hoffnung auf die Leitung der Dienststelle gemacht haben. Die beiden können Sievers auch kein Wort darüber entlocken, warum er von seinem bisherigen Arbeitsplatz in Kiel nach Sylt versetzt wurde. Die Liebe zu der Insel wird es kaum gewesen sein, denn Sylt ist Sievers mehr als suspekt. Quelle. ZDF



Fototermin am Set am 15.11.2017 in Hamburg mit Oliver Wnuk, Julia Brendler und Peter Heinrich Brix