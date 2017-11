(rtn) Das Weihnachtsmärchen frei nach der Geschichte von Wilhelm Hauff von Frank Grupe und Cornelia Stein mit der Musik von Stefan Hiller feiert Ohnsorg-Theater Premiere am 17. November und wird bis zum 27. Dezember gezeigt. Wir waren heute bei einer Fotoprobe dabei.



Einst lebte ein armer junger Mann, der wurde von allen nur „der kleine Muck“ genannt“. Die Leute verspotteten ihn, denn er war klein, trug viel zu große Kleidung und war am liebsten allein. So – oder so ähnlich - beginnt die Geschichte von dem kleinen Muck, der nach dem Tod seines Vaters hinaus zieht in die Welt, um das Glück zu suchen. Auf seiner Reise trifft er Tarik, den viel gereisten Hund, der ihn fortan begleitet. Sie gelangen in das seltsame Haus von Frau Ahavzi und ihren Katzen, wo sie als Diener arbeiten. Schon bald müssen sie von dort fliehen – nicht ohne ein paar Schätze der Hexe mitzunehmen: magische, fliegende Pantoffeln und ein Stöckchen, dass Schätze finden kann. In Windeseile gelangen die beiden an den Hof eines Sultans und Muck wird zum Oberhof-Schnellläufer ernannt. Doch schon bald werden die Freunde durch eine Intrige des fiesen Großwesirs verjagt.



Und was tut unser Muck? Er vertraut auf sein Glück, lässt den Leuten am Hof Eselsohren wachsen und erobert das Herz der schönen Sultans-Tochter.



Inszenierung: Frank Grupe Bühnenbild: Katrin Reimers

Kostümbild: Christine Jacob

Musikalische Leitung, Arrangements, Ton: Stefan Hiller

Choreografie: Lena Inter

Mit: Tanja Bahmani, Kristina Bremer, Joachim Kaiser, Evangelos Sargantzi, Gunnar Titzmann, Philipp Weggler, Lara-Maria Wichels - Quelle: Ohnsorg-Theater