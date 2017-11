(rtn) Vor 30 Jahren gründete er das "Johann Strauss Orchester". Am 10. Januar startet seine Deutschland-Tour. In der Sendung spricht André Rieu über seine wertvolle Geige und seine "große Familie".



Jutta Scheffzek über ihren Vater

Heute weiß sie, dass ihr Vater zahlreichen Juden das Leben gerettet hat, indem er ihnen zur Flucht verhalf. Scheffzek erzählt von ihrer Begegnung mit Überlebenden.



Martin Richenhagen, Manager

Vor einem Jahr wurde Donald Trump zum Präsidenten gewählt. Richenhagen hat seit 2011 die amerikanische Staatsangehörigkeit. In der Sendung gibt der Manager seine Einschätzung zu Trump.



Alexander Stevens, Rechtsanwalt

Er ist Fachanwalt für Strafrecht und spezialisiert auf Sexualdelikte. Stevens erklärt, ab welcher Handlung sexuelle Belästigung beginnt und spricht über sein Buch "9 1/2 perfekte Morde". Quelle: ZDF