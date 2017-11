(rtn) Bei einem Unfall wurde am Donnerstag auf der Autobahn 25 in Höhe Hamburg-Bergedorf ein Autofahrer schwer verletzt. Mit seinem Opel Astra war er aus bisher unbekannter Ursache auf einen Lastwagen aufgefahren, und unter den Auflieger geraten.



Mit Schere und Spreizer holten die eingesetzten Feuerwehrleute den eingeklemmten Mann aus den Fahrzeugtrümmern heraus. Dabei entfernten sie die linken Türen, die B-Säule und Teile des aufgerissenen Fahrzeugdaches. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn voll gesperrt. Dadurch kam es zu Behinderungen und langen Staus. Auch auf den Zufahrtstraßen in Bergedorf, Lohbrügge,

Kurt A. Körber Chaussee, Oberer Landweg, Billwerder Straße, Lohbrügger Landstraße staute sich der Verkehr.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Bergedorf, Nettelburg, Rettungsdienst mit Notarzt, GWR2 25 , BDI und die Polizei mit VUD