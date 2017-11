Hamburg (rtn) Am Fähranleger Zollenspieker Hauptdeich waren zwei geparkte Autos vom Hochwasser bedroht. Die Reifen der Fahrzeuge waren schon vom Wasser umspült.



Feuerwehrleute der FF Warwisch rückten zur Bergung an, wurden aber nicht tätig. Die Fahrzeughalter kamen noch rechtzeitig herbei. So blieb es nur bei nassen Füssen der Autobesitzer