(rtn) Ein Schornsteinbrand hat in der Nacht in Eichede einen längeren Einsatz für drei Freiwillige Feuerwehren und den Schornsteinfeger ausgelöst.



Der Hausbewohner hatte den Brand entdeckt und sofort den Notruf gewählt. Kurz nach ein Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Feuerwehrleute aus Eichede und Mollhagen kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Schornstein heraus. Der Brandschutz wurde sichergestellt und zur Unterstützung die Drehleiter der FF Bad Oldesloe und der Schornsteinfeger angefordert. Aus dem Korb der Drehleiter wurde der Schornsteingekehrt. Danach wurden Russ und Asche in Behältern ins Freie gebracht und dort abgelöscht.



Im Einsatz waren: FF Eichede, FF Mollhagen, FF Bad Oldesloe, Rettungsdienst und Polizei