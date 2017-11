(rtn) Über den Förderverein der Stormarner Jugendfeuerwehren kann der Feuerwehrnachwuchs aus dem Kreis Stormarn jetzt Fördergelder für Projekte und Veranstaltungen erhalten, die der Teambildung und Kameradschaftspflege dienen.

Am Freitagabend überreichten Janhinnerk Voß, Vorsitzender des Fördervereins der Jugendfeuerwehren und Jörg Schumacher von der Sparkassen-Stiftung in der Kreisfeuerwehrzentrale in Nütschau Fördergelder an mehrere Jugendfeuerwehren im Kreis Stormarn.



Der im Jahre 2009 gegründete Förderverein der Stormarner Jugendfeuerwehren hat Ziel und Zweck gemeinnützige Aktivitäten im Bereich der Jugendarbeit der Stormarner Jugendfeuerwehren im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII), insbesondere die Förderung von Projekten und Veranstaltungen, die die positiven Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen fördern.



Es ist Aufgabe des Vereins, Mittel für die Jugendarbeit einzuwerben und diese für die Jugendarbeit der Stormarner Jugendfeuerwehren oder auch für die Arbeit oder Gründung einer Stiftung Jugendarbeit der Stormarner Jugendfeuerwehren zu verwenden.

Nicht förderungsfähig sind die nach dem Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein auf den Träger des Brandschutzes übertragenen Aufgaben. Das heißt Feuerwehrtechnische Ausrüstung und Bekleidung, die Aufgabe der Gemeinden sind.



Antragsberechtigt sind alle 39 Jugendfeuerwehren im Landkreis Stormarn. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 10 Euro. .Natürlich ist der Verein auch auf entsprechende Spenden und Sponsorengelder angewiesen. Bei Bedarf kann eine entsprechende Spendenbescheinigung ausgestellt werden. Die Satzung des Vereins sowie die Förderrichtlinien sind online unter www.kjf-stormarn.de/ foerderverein zu finden.

Die Jugendfeuerwehren im Kreis Stormarn würden sich über Deine/Ihre Mitgliedschaft freuen.



Förderungen der vergangenen Jahre:

Reise nach Wolfsburg - Ausflug ins Klimahaus Bremerhaven 8° Ost - Segelturn in Holland - Gruppenzelte mit Feldküche - Anschaffung von Sweatshirts - Besuch des Chocoversums Hamburg - Sommerausfahrt in den Harz - Besuch eines Hochseilgartens - Geräte und Medien zur kreativen Freizeitgestaltung - Rucksäcke für die Jugendfeuerwehr