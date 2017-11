(rtn) Stefanie Hertel eröffnet auch in diesem Jahr wieder festlich, fröhlich, feierlich die Fernseh-Weihnachtszeit im MDR. Am 9. Dezember präsentiert Stefanie Hertel "Die große Show der Weihnachtslieder". Wir waren bei waren bei Aufzeichnung in Suhl dabei.



Ihren Gästen entlockt Stefanie Hertel wieder persönlichen Weihnachtsgeschichten und Adventsbräuche, stimmt mit ihnen so manch zünftige Stubenmusik an und probiert etliche weihnachtliche Lieblingsrezepte. So stimmen sich alle ein auf eine schöne Weihnachtszeit, denn Vorfreude ist die schönste Freude!



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Stefanie Hertel mit Tochter Johanna & Vater Eberhard Hertel, Hansi Hinterseer, Julia Lindholm,Maria Voskania, Ireen Sheer, Andy Borg, Uta Bresan, Angelika Mann, Dominique Lacasa, Truck Stop, Jay Alexander, Zipfelbuben