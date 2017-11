(rtn) Bei einem schweren Unfall wurde in der Nacht ein 26 Jahre alter Autofahrer auf der A 25 verletzt. Der Mann war mit einem Mercedes Richtung Geesthacht unterwegs, als er kurz vor dem Ende der Autobahn die Kontrolle über den Wagen verlor.



In der Folge prallte der getunte Mercedes rechts in die Leitplanke und blieb an der Mittelleitplanke stehen. Erstmeldungen wonach Personen bei dem Unfall eingeklemmt wären, bestätigten sich nicht. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.