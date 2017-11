(rtn/ots) Höhenretter der Feuerwehr Hamburg haben einen Eichelhäher gerettet, der sich in einer Drachenschnur verfangen hatte.







Nach Angaben der Feuerwehr Hamburg wurde über den Notruf 112 ein Vogel in einer Zwangslage in der Glatzer Straße im Stadtteil Jenfeld gemeldet. Dieser hatte sich in einem Baum in etwa 3 Metern Höhe in einer Drachenschnur verfangen und konnte sich nicht selbst befreien. Durch die Rettungsleitstelle wurde sofort der Gerätewagen der Feuer- und Rettungswache Wandsbek, der mit speziellem Tierrettungsgeräten ausgerüstet ist, zu der gemeldeten Einsatzstelle entsandt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der kleine Vogel nicht ohne Eigengefährdung zu erreichen war, die Spezialeinsatzgruppe Höhenrettung der Feuerwehr Hamburg wurde nachalarmiert. Unsere mit spezieller Seiltechnik ausgestatteten Einsatzkräfte konnten den Vogel, ein Eichelhäher, aus der Zwangslage befreien und retten. Das erschöpfte Tier wurde in einer Transportbox zur Feuer- und Rettungswache Wandsbek befördert, wo es dann von Mitarbeitern des Tierheims Süderstraße zur weiteren Versorgung abgeholt wurde.