Sascha Grammel auf Tour unterwegs

Alle Puppen sind wieder mit an Bord auf Grammels Gute Laune-Kahn. Mit seinem Programm„Ich find's lustig"- ist Puppet-Comedian Sascha Grammel auch im kommenden Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Hallentour unterwegs.



Für Rätselfreunde: angeblich sind ein Aquarium, Luftballons, Konfetti und ein grosses Stück Käse ins Grammel-Spassbüro geliefert worden. Es sieht also wiedermal ganz nach einer typisch rundum grammeligen Puppet-Comedy-Show mit verrückter Comedy aus - mit leisen, auch bewegenden Momenten, jeder Menge herrlicher Albernheiten und irrer Überraschungen! Gestern war Sascha Grammel im Hallenstadion in Zürich zu Gast.