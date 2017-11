(rtn) Fernsehkoch Tim Mälzer hat am Dienstagabend sein neues Lokal "Die Gute Botschaft" an der Außenalster in Hamburg vorgestellt.











Das Kreativprojekt von Tim Mälzer unter der Leitung von Christoph Koch präsentiert frische und moderne Gastronomie: Jung und wild und mit viel Spaß am Handwerk.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Tim Mälzer mit Küchenchef "Benny" Benjamin Brüning und die Küchen-Crew