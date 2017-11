(rtn) Schauspielerin Diane Kruger und Regisseur Fatih Akin haben am Dienstagabend die Premiere von Fatih Akins jüngstem Film "Aus dem Nichts" im Cinemaxx am Dammtor in Hamburg besucht. Für "Aus dem Nichts" hat Regisseur Fatih Akin auch Szenen in Hamburg gedreht.





Dieser Film wurde von den NSU-Morden inspiriert. Dem Regisseur geht es vor allem darum zu zeigen, wie es den Angehörigen nach solchen Gewalttaten geht.



In seinem neuesten Film "Aus dem Nichts" habe ihn die Opferperspektive am meisten interessiert, sagte der Regisseur Fatih Akin im Deutschlandfunk Kultur. Die Opfer kämen in den Medien oft zu kurz. "Wenn irgendwo ein Bombenanschlag ist, sind die Opfer dann meistens nur so auf Nummern reduziert", sagte Akin. "35 Tote, 67 Tote. Man erfährt dann wahnsinnig viel über die Täter, auf welche Schulen, die gegangen sind und was deren Hobbys waren." Er frage sich nach solchen Gewaltalten immer, wie es den Hinterbliebenen damit ergeht. "Das ist der Grund, warum sich der Film den Raum und die Zeit nimmt, um die Opfer und deren Gefühlswelt zu beleuchten."

Für den Thriller “Aus dem Nichts” hat Diane Kruger ihre erste Hauptrolle in einer deutschen Produktion übernommen. Kruger, die sonst eher in Hollywood-Filmen wie “Inglourious Basterds” auftritt, wurde für ihre Darstellung bei den Filmfestspielen von Cannes 2017 mit der Goldenen Palme als beste Schauspielerin ausgezeichnet. “Aus dem Nichts” feierte seine Premiere in Cannes, wo der Film den Abschluss des Festivals bildete.

Quelle: Deutschlandfunk Kultur, Kino.de, NDR.de

