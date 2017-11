(rtn) Sonntagnacht wurden die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition abgebrochen. In der Sendung spricht Olaf Scholz über die Möglichkeit einer Großen Koalition. Cem Özdemir war bei den Sondierungsgesprächen dabei. In der Sendung sagt Özdemir, wie er die Gespräche erlebt hat.



Wolfram Weimer, Journalist

Er ist überzeugt: "Die Schuld am Scheitern der Sondierungen tragen ganz viele." Weimer sagt, wer ihm bei den Verhandlungen positiv aufgefallen ist und spricht über die Rolle der SPD.



Bill und Tom Kaulitz, Sänger

Seit 2005 sind sie als "Tokio Hotel" erfolgreich. Gerade erschien ihr neues Album "Dream Machine". In der Sendung erzählen die Zwillingsbrüder von ihrem Karriereweg und ihrem Leben in den USA.