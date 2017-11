(rtn) Das Ernst Deutsch Theater zeigt "Der eingebildete Kranke", Schauspiel nach Molière Regie: Volker Lechtenbrink, Bühne: Achim Römer ,Kostüme: Nini von Selzam. Premiere ist am 23. November. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.





Über das Stück

Der reiche Kaufmann Argan ist ein Hypochonder der besonderen Art. Seine Todesangst treibt ihn zu teuren, skurrilen Kuren und Heilungsmethoden. Er beschäftigt ein ganzes Heer von Ärzten, die gepfefferte Honorare kassieren. Auch seine untreue zweite Ehefrau Béline ist nur hinter seinem Geld her. Um die Arztkosten zu senken, will Argan seine Tochter Angélique mit dem wenig attraktiven Arzt Monsieur Diafoirus verheiraten. Angélique ist aber unsterblich in Cléante verliebt. Toinette, Dienerin im Hause Argan, kann diese Machenschaften nicht länger ertragen und spinnt eine Intrige, die Argan endlich und endgültig die Augen öffnen soll.



Über den Autor

Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), genannt Molière, analysiert in seiner letzten Komödie die Mechanismen des Betrugs und der Manipulation. Mit ›Der eingebildete Kranke‹ zeichnet er die Charakterstudie eines Mannes, der mit seiner Egomanie und seiner Gesundheitshysterie seine Umwelt tyrannisiert. Molière selbst spielt die Titelrolle in seiner eigenen Inszenierung. Während der vierten Vorstellung bricht er auf der Bühne zusammen und verstirbt kurz darauf. Quelle: EDT



Der eingebildete Kranke

Molière



Übersetzung und freie Bearbeitung von Volker Lechtenbrink

Donnerstag 23.11.2017 (Premiere) bis Sonntag 07.01.2018



Regie Volker Lechtenbrink, Wolf-Dietrich Sprenger

Bühne Achim Römer

Kostüme Nini von Selzam

Musik Felix Huber

Ensemble Maria Hartmann, Frank Jordan, Jessica Kosmalla, Julia Liebetrau, Jonas Minthe, Anton Pleva, Katharina Pütter, Holger Umbreit, Richard Zapf