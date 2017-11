rtn) Die Gemeinnützige Organisation Hamburg Leuchtfeuer hat am Donnerstag im Hamburger Hauptbahnhof ihre alljährliche Charity Teddy Aktion mit zahlreichen prominenten Helfern gestartet.

Die Erlöse der Aktion kommen Aids- und anderen Schwerkranken zu Gute. Der Kaufpreis für den limitierten Leuchtfeuer-Teddy beträgt sechs Euro.



Hamburg Leuchtfeuer wurde 1994 als gemeinnützige Organisation gegründet. Heute betreibt Hamburg Leuchtfeuer ein Hospiz für schwerkranke und sterbende Menschen. Darüber hinaus betreut Hamburg Leuchtfeuer Aufwind HIV-positive und an Aids erkrankte Menschen psychosozial und vermittelt Wohnraum. 2007 eröffnete Hamburg Leuchtfeuer das Lotsenhaus in Altona. Ein Haus für Abschied, Bildung und Trauerbegleitung. Aktuell plant Hamburg Leuchtfeuer den Aufbau eines Wohn- und Betreuungsprojekts für junge unheilbar chronisch kranke Menschen, das Festland heißen wird.



Auf verschiedenen Ebenen trägt Hamburg Leuchtfeuer dazu bei, den Umgang mit Krankheit, Sterben und Tod menschlicher und menschenwürdiger zu gestalten und dafür ein verändertes Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen. Dabei wird Hamburg Leuchtfeuer von Spenderinnen und Spendern tatkräftig unterstützt.

Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Nina Marlisa Lenzi, Ulf Ansorge, Horst Schroth, Marlies Moeller, Dagmar Berghoff, Aale Dieter (Dieter Bruhn), Thorsten Laussch, Andreas Brucker, Die Zimtschnecken, Nane Mundt, Babette Peters, Wolfgang Trepper