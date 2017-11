(rtn) Sie nennen sich ViVA, das steht für Verein internationaler Verständigung. Mit selbst gebackenem Kuchen und leckeren Waffeln haben Vereinsmitglieder am Sonnabend im Einkaufszentrum CCA die Jugendfeuerwehr Ahrensburg mit einer Spendenaktion unterstützt.



"Die Freiwillige Feuerwehr lebt zum einen vom ehrenamtlichen Engagement der Feuerwehrfrauen und – männer, zum anderen von den finanziellen Mitteln, die für die umfangreiche Arbeit von der Stadt zur Verfügung stehen. "Auch wenn die Stadt Ahrensburg grundsätzlich für die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr zuständig ist, sind wir gerade in Zeiten knapper Kassen auch immer mehr auf Spenden angewiesen, um wichtige Projekte verwirklichen zu können", schrieb die FF Ahrensburg auf ihrer FB-Seite" und bedankte sich für die Aktion.



Die Mitglieder des Vereins Viva kommen aus den unterschiedlichsten Kulturen, sprechen die verschiedensten Sprachen und gehören unterschiedlichen Religionen an. Der Verein wurde am 6. August 2015 gegründet. Die Mitglieder treffen sich an jedem ersten Donnerstag im Monat von 10.30 bis 13.30 Uhr im Peter-Rantzau-Haus (Manfred-Samusch-Straße 9). Neue Mitglieder sind willkommen.