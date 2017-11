(rtn) Kurz vor ihrer ersten Tour haben die "Söhne Hamburgs" erst mal den Linienbus genommen. Das Musiker-Trio Stefan Gwildis, Joja Wendt und Rolf Claussen bestieg am Samstag in der Hansestadt die Buslinie 3 und musizierte an Bord.

Los ging es an der Station Trabrennbahn Bahrenfeld, Ziel war der Rathausmarkt.

Die kleine musikalische Bustour im Bus der Linie 3 sollte Geschmack machen auf ihren Weihnachtsauftritt am 8. Dezember in der Barclaycard Arena.