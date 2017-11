(rtn) Ein Feuer im Müllschlucker eines Hochhauses an der Söhnke Nissen Allee in Glinde hat am Sonnabend einen Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.



Anwohner hatten Rauch im Flur des Hauses bemerkt und den Notruf gewählt. Feuerwehrleute der FF Glinde lokalisierten den Brand und löschten einen brennenden Müllcontainer mit Wasser ab. Danach wurde das Haus mit einem Druckbelüfter entraucht.